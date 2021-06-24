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فنون ومشاهير
مادلين طبر في أهدن
Lebanon 24
24-06-2021
|
08:45
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أمضت النجمة مادلين طبر يوماً اهدنياً جميلاً حيث لبت دعوة تلفزيون "Zgharta Channel" لتحل ضيفة على برنامج "زغرتا مبارح بكرا" في حلقاته الـspecial لصيف ٢٠٢١.
طبر التي باتت ليلتها في اهدن كان في استقبالها في ساحة "ميدان أهدن" مدير المحطة الخوري سليمان يمين وفريق عمل البرنامج وفرقة الدبكة "الهدنانية"، وكان لها حوارا تلفزيونيا مسجلا أجراه الاعلامي روبير فرنجية، أكدت خلاله حبها للبنان ولاهدن حيث عاشت طفولتها كما استغربت تغييب وزارة السياحة بلدة أهدن عن دعايتها السياحية الترويجية.
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