فنون ومشاهير

مادلين طبر في أهدن

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-836375-637601473798980241.jpg
Doc-P-836375-637601473798980241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمضت النجمة مادلين طبر يوماً اهدنياً جميلاً حيث لبت دعوة تلفزيون "Zgharta Channel" لتحل ضيفة على  برنامج "زغرتا مبارح بكرا" في حلقاته الـspecial لصيف ٢٠٢١.
 
 طبر التي باتت ليلتها في اهدن كان في استقبالها في ساحة "ميدان أهدن" مدير المحطة الخوري سليمان يمين وفريق عمل البرنامج وفرقة الدبكة "الهدنانية"، وكان لها حوارا تلفزيونيا مسجلا أجراه الاعلامي روبير فرنجية، أكدت خلاله  حبها للبنان ولاهدن حيث عاشت طفولتها كما استغربت تغييب وزارة السياحة بلدة أهدن عن دعايتها السياحية الترويجية.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-06-24
09:00 | 2021-06-24
08:10 | 2021-06-24
06:30 | 2021-06-24
05:00 | 2021-06-24
03:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website