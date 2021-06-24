فنون ومشاهير

هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)

Lebanon 24
24-06-2021 | 16:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الهواء مباشرة، قاطع مذيع بالتلفزيون الزامبي النشرة الإخبارية التي كان يقدمها ليشتكي أنه هو وزملاءه لم يتلقوا رواتبهم.

وقال المذيع كابيندا كاليمينا خلال نشرة قناة KBN الإخبارية السبت الماضي، باللغة الإنجليزية، إن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم، مضيفاً "يجب أن يُدفع لهم"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأ المذيع النشرة كالمعتاد، وكان يقدم تقريراً عن أهم الأخبار عندما توقف فجأة لتقديم شكواه. وقال مخاطبا الكاميرا: "بعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر... علينا أن نتقاضى رواتبنا".

في المقابل، قطعت المحطة الهواء على كاليمينا، وبثت نشرة أخرى من البداية.

وتمت إدانة المذيع من المحطة التي وصفت تصرفاته بأنها "بحث عن الشهرة". وقالت: "إن كاليمينا كان تحت تأثير الكحول".

بدوره، نفى كاليمينا ذلك، وتساءل "كيف يمكن أن أكون تحت تأثير الخمر وأنا قدمت ثلاثة برامج أخرى قبل نشرة الأخبار؟".

وشارك المذيع الزامبي فيديو الواقعة على صفحته بـ"فيسبوك"، وقال: "نعم فعلت ذلك على الهواء مباشرة، فقط لأن معظم الصحافيين يخشون التحدث علانية، ولا يعني ذلك أن الصحافيين يجب ألا يتحدثوا".

وأعلنت المحطة بدورها أنها -مثل أي مؤسسة أخرى- لديها إجراءات راسخة للغاية لرفع التظلمات لجميع الموظفين والتي يمكنهم من خلالها توجيه شكاواهم، مشيرة إلى فتح تحقيق في الواقعة.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-06-24
08:45 | 2021-06-24
08:10 | 2021-06-24
06:30 | 2021-06-24
05:00 | 2021-06-24
03:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website