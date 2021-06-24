نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية"

شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا في إحياء احتفالية صيفية في أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من المدعوّين ممن تفاعلوا بقوة مع أغانيها المميزة طوال وقوفها على خشبة المسرح.





وظهرت نيكول بإطلالة ذهبية مثيرة وعلّقت فاهيتا قائلةً : "دخلت الفستان ازاي دي... دي أم والنبي وشكل واحدة خلّفت". وشهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بين نيكول سابا و"أبلة فاهيتا" أشاعت المزيد من أجواء البهجة والإثارة، حيث استغلّت فاهيتا نيكول لإطلاق إعلانات غنائية كوميدية عن الشقق والشاليهات لجذب العملاء من خلال الأغاني الشهيرة القديمة مع تغيير بعض الكلمات لتتماشى مع كل حالة تروّج لها... وقوبلت خلالها نيكول بعاصفة من التصفيق وصيحات الإعجاب.وظهرت نيكول بإطلالة ذهبية مثيرة وعلّقت فاهيتا قائلةً : "دخلت الفستان ازاي دي... دي أم والنبي وشكل واحدة خلّفت".