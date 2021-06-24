خبر يهز الوسط الفني.. وفاة مخرج شهير

في خبر صدم الوسط الفني في مصر، أعلن وفاة المخرج الشهير أحمد المهدي، إثر إصابته بسرطان الكبد، بعد تدهور حالته الصحية، أمس الأربعاء.



ونشر الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر صورة تجمعه بالراحل، وعلق عليها "البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدي".

كما أعلن مدير التصوير محسن أحمد خبر الوفاة، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تلقيت خبرا زلزل كياني وأنا في طريق العودة من مهرجان الإسماعيلية، وهو وفاة صديقي وزميل مهنتي المخرج ومدير التصوير الموهوب أحمد المهدي رحمه الله"



وأكد أن الراحل كان محبوبا من كل الناس، واصفا إياه ب، "أخيه الأصغر".

بدورها، وجهت أنغام رسالة مؤثرة للراحل قائلة: " أنعي حتة من عمري!! حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلى أيامي وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوى الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي، المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد.. إلى اللقاء ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا أكرم الرجال".