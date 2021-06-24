فنون ومشاهير

خبر يهز الوسط الفني.. وفاة مخرج شهير

Lebanon 24
24-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-836441-637601610394374159.jpg
Doc-P-836441-637601610394374159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خبر صدم الوسط الفني في مصر، أعلن وفاة المخرج الشهير أحمد المهدي، إثر إصابته بسرطان الكبد، بعد تدهور حالته الصحية، أمس الأربعاء.

ونشر الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر صورة تجمعه بالراحل، وعلق عليها "البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدي".
 
كما أعلن مدير التصوير محسن أحمد خبر الوفاة، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تلقيت خبرا زلزل كياني وأنا في طريق العودة من مهرجان الإسماعيلية، وهو وفاة صديقي وزميل مهنتي المخرج ومدير التصوير الموهوب أحمد المهدي رحمه الله"

وأكد أن الراحل كان محبوبا من كل الناس، واصفا إياه ب، "أخيه الأصغر".
بدورها، وجهت أنغام رسالة مؤثرة للراحل قائلة: " أنعي حتة من عمري!! حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلى أيامي وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوى الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي، المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد.. إلى اللقاء ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا أكرم الرجال".
كليبات شهيرة.. وفوازير هنيدي
يذكر أن المهدي بدأ مشواره الفني عام 1997، باخراج عدد من الكليبات الشهيرة لكبار النجوم مثل "سيدي وصالك"، و"كل ما نقرب لبعض" للفنانة أنغام، و"مالي ومال الناس" للفنان صابر الرباعي، و"طوبة فوق طوبة" للفنانة آمال ماهر، و"هلبا" للفنان أيمن الاعتر، و"زمان" للفنانة أمل حجازي وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

فيما يعد فيلم "بحر النجوم" الذي صدر عام 2008 من أهم أعمال الراحل، والذي شارك ببطولته 5 من نجوم الفن العربي وهم: وائل كفوري وهيفاء وهبي وأحمد الشريف وكارول سماحة ورويدا المحروقي.

كما حقق المهدي نجاحا كبيرا مع الفنان محمد هنيدي بفوازير "مسلسليكو" التي عرضت خلال شهر رمضان عام 2013.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-06-24
11:00 | 2021-06-24
09:00 | 2021-06-24
08:45 | 2021-06-24
08:10 | 2021-06-24
06:30 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website