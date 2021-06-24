بريتني سبيرز للمحكمة: لست سعيدة وأبكي كل يوم

طلبت المغنية بريتني سبيرز من محكمة في لوس أنجلس رفع الوصاية المفروضة عليها منذ 2008، إثر اضطرابات نفسية، والتي تحرمها قسما كبيرا من استقلاليتها المالية وحريتها الشخصية، قائلة إنها في حال "اكتئاب" و"صدمة".وقالت النجمة، التي تحدثت بناء على طلب قدمته بصفة العجلة خلال جلسة استماع أجريت عبر الإنترنت: "أريد فقط أن أستأنف حياتي، لقد مر 13 عاما، وهذا يكفي".وتحدثت سبيرز، من دون انقطاع لأكثر من 20 دقيقة بوتيرة سريعة جدا، فعرضت حججها طالبة من القاضية بريندا بيني رفع هذا الإجراء القضائي الذي اعتبرت أنه يضرها أكثر مما ينفعها.وقالت المغنية، البالغة 39 عاما، "أعتقد حقا أن هذه الوصاية تعسفية، أخبرت العالم أنني سعيدة وأنني بخير، ولكن أنا في حال صدمة، لست سعيدة، لا أستطيع النوم، أنا غاضبة جدا، وأبكي كل يوم".وتعيش سبيرز في ظل بنود صارمة لوصاية والدها عليها منذ عام 2008، نتيجة تدهور وضعها النفسي الذي حظي وقتها باهتمام كبير.