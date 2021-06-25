فنون ومشاهير

إلتون جون يضيف عشرات الحفلات ضمن جولته الوداعية في أوروبا وأميركا الشمالية

Lebanon 24
25-06-2021 | 04:00
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يحيي النجم البريطاني إلتون جون 30 حفلة إضافية في أوروبا وأميركا الشمالية العام المقبل في إطار جولته الوداعية الكبيرة التي أوقفها بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وكان المغني البالغ 74 عاما قد أطلق جولته الوداعية بعنوان "فيرويل ييلو بريك رود" سنة 2018، وتتضمن أكثر من 300 حفلة حول العالم خلال ثلاث سنوات، لكنه اضطر لوقفها بسبب جائحة كوفيد-19.
وتنطلق الجولة في أيار 2022 في مدينة فرانكفورت الألمانية، لتمر بعدها في محطات كثيرة في أوروبا، خصوصا ميلانو وباريس وليفربول، ثم في أميركا الشمالية.
ويقام الحفل الأخير ضمن هذه الجولة على مدرج دالاس في لوس أنجليس الذي أحيا فيه إلتون جون سنة 1975 عروضا لا تزال محفورة في الذاكرة كان يرتدي خلالها ملابس بيسبول لامعة.
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