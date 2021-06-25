28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
انتقلت للعيش في منزله خلال الحجر: تفاصيل علاقة وائل كفوري وشانا عبود.. ماذا عن ابنتيه؟
Lebanon 24
25-06-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ الشاعر حبيب بو أنطون الجميع بنشر صورة
يظهر فيها صديقه المقرب الفنان وائل كفوري مع امرأة من دون الكشف عن تفاصيل حول هوية الفتاة التي كانت تقف الى جانب كفوري في إحدى المناسبات.
وأرفق بو أنطون الصورة ببيت شعر جاء فيه: "يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية حيث تساءل العديد منهم حول هوية الفتاة، ليتبين أنها شانا عبود التي ارتبط إسمها بإسم وائل كفوري منذ اكثر من سنة، لكن على ما يبدو أن علاقتهما تطورت لتصبح ارتباطًا رسميًا بعدما أكد حبيب بو انطوان بتعليقه هذا الأمر.
وبحسب موقع "بصراحة" فإن شانا عبود كانت قد انتقلت للعيش في منزل وائل كفوري اثناء الحجر الصحي حيث اصبحت قريبة منه ومن عائلته ثم بدأت قصة حبهما تتطوّر تدريجيًا حتى وصلت الى الإرتباط حيث اتخذ وائل قرار الارتباط بعد زواج أول انتهى بالفشل.
وأضاف الموقع أن شانا عبود عمدت، التي كانت متزوجة وموظفة مصرف، الى التعرّف عن قرب الى ابنتي وائل اللتان كانتا متواجدتان في منزله وتقربها منهما لكسب ودهما بعدما كسبت قلب والدهما.
المصدر: بصراحة
تابع
الأكثر قراءة
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
Lebanon 24
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
07:43 | 2021-06-24
24/06/2021 07:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
10:00 | 2021-06-24
24/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
14:25 | 2021-06-24
24/06/2021 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
09:05 | 2021-06-24
24/06/2021 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية "تستعر" مجددا.. والدولار بارتفاع مستمر!
Lebanon 24
السوق الموازية "تستعر" مجددا.. والدولار بارتفاع مستمر!
04:00 | 2021-06-25
25/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2021-06-25
بعد "الصورة المزيفة".. هذه حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام
04:30 | 2021-06-25
هل تتذكرون الطفل "تفاهة" في فيلم "بلية ودماغه العالية"؟ كبُر وأصبح تاجر مخدرات! (صور)
04:00 | 2021-06-25
إلتون جون يضيف عشرات الحفلات ضمن جولته الوداعية في أوروبا وأميركا الشمالية
02:00 | 2021-06-25
لماذا لم تحضر نانسي عجرم وزوجها جلسة التحقيق بحادثة قتل محمد الموسى؟
02:00 | 2021-06-25
سكارليت جوهانسون تشارك في Tower of Terror
23:36 | 2021-06-24
فيروز في "اول سلفي" ( صورة)
فيديو
انهيار برج سكني في فلوريدا والحصيلة قتيل و99 مفقوداً.. وفيديو يوثق اللحظة
Lebanon 24
انهيار برج سكني في فلوريدا والحصيلة قتيل و99 مفقوداً.. وفيديو يوثق اللحظة
05:00 | 2021-06-25
25/06/2021 12:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:00 | 2021-06-24
25/06/2021 12:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
08:00 | 2021-06-24
25/06/2021 12:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact