فنون ومشاهير

انتقلت للعيش في منزله خلال الحجر: تفاصيل علاقة وائل كفوري وشانا عبود.. ماذا عن ابنتيه؟

Lebanon 24
25-06-2021 | 10:30
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فاجأ الشاعر حبيب بو أنطون الجميع بنشر صورة يظهر فيها صديقه المقرب الفنان وائل كفوري مع امرأة من دون الكشف عن تفاصيل حول هوية الفتاة التي كانت تقف الى جانب كفوري في إحدى المناسبات.

وأرفق بو أنطون الصورة ببيت شعر جاء فيه: "يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية حيث تساءل العديد منهم حول هوية الفتاة، ليتبين أنها شانا عبود التي ارتبط إسمها بإسم وائل كفوري منذ اكثر من سنة، لكن على ما يبدو أن علاقتهما تطورت لتصبح ارتباطًا رسميًا بعدما أكد حبيب بو انطوان بتعليقه هذا الأمر.
وبحسب موقع "بصراحة" فإن شانا عبود كانت قد انتقلت للعيش في منزل وائل كفوري اثناء الحجر الصحي حيث اصبحت قريبة منه ومن عائلته ثم بدأت قصة حبهما تتطوّر تدريجيًا حتى وصلت الى الإرتباط حيث اتخذ وائل قرار الارتباط بعد زواج أول انتهى بالفشل.

وأضاف الموقع أن شانا عبود عمدت، التي كانت متزوجة وموظفة مصرف، الى التعرّف عن قرب الى ابنتي وائل اللتان كانتا متواجدتان في منزله وتقربها منهما لكسب ودهما بعدما كسبت قلب والدهما.
 
 
المصدر: بصراحة
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