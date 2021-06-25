فنون ومشاهير

لماذا لم تحضر نانسي عجرم وزوجها جلسة التحقيق بحادثة قتل محمد الموسى؟

Lebanon 24
25-06-2021 | 02:00
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أفادت مصادر صحفية أنه تم تأجيل كافة جلسات التحقيق مع زوج الفنانة نانسي عجرم، طبيب الأسنان فادي الهاشم التي كان من المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الماضي من أجل استكمال اجراءات التحقيق معه في جريمة قتل الشاب السّوري محمد الموسى مطلع العام 2020.

 

وكان من المتوقع أن يمثل الهاشم أمام رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضية أميرة شحرور، لاستكمال اجراءات التحقيق معه في واقعة قتل الضحية محمد الموسى، لكن نظرا لإضراب المحامين في لبنان تمّ تأجيل كافة الجلسات إلى 30 حزيران الجاري.

 

ولفتت المصادر إلى ان الجلسة كانت قد حددت سابقا لكنها لم تعقد ولم يحضرها أحد، وتم استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة ليس بصفة المتهمة كما تداولت بعض المواقع بل كشاهدة في القضية التي حصلت في منزلها.

 

يُشار إلى أن قضية مقتل الشاب محمد الموسى عادت إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان براءة الدكتور فادي الهاشم في وقت سابق، وعقب تصريحات لمحققة وخبيرة أدلة جنائية تُدعى حلا ولد روب.

 

وقالت روب، إن جريمة مقتل الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية العام الماضي، جريمة "قتل عمد".

المصدر: فوشيا
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