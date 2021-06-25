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فنون ومشاهير
مجهول يهدد فنانة شهيرة بنفس مصير سوزان تميم!
Lebanon 24
25-06-2021
|
05:45
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نشر الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالةً من شخص مجهول، يهدد فيها بقتل الأخيرة بالطريقة نفسها التي قُتلت بها الفنانة الراحلة سوزان تميم؛ وهو الأمر الذي أقلق متابعي ياسمين، مطالبين بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية لحمايتها.
وأخفى وائل عبد العزيز محتوى رسالة التهديد التي نشرها عبر صفحته في "فيسبوك"، وأظهر فقط اسم المُرِسل وجملة التهديد بالقتل التي تضمنت: "ياسمين راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم".
من ناحية أخرى، كان وائل عبدالعزيز قد قدوم الاعتذار الرسمي لشقيقته ياسمين، وذلك بعد خلافات طويلة دامت بينهما؛ إثر زواجها من الفنان المصري أحمد العوضي، حيث كان معترضاً على الطريقة التي تزوَّجت بها، ووجه لها هجوماً حاداً وقتها.
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