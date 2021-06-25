هذه حقيقة العلاقة بين وائل كفوري وشانا عبود!

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بقرب ارتباط رسمي بين الفنان وائل كفوري وشانا عبود، وذلك بعد أن نشر الشاعر حبيب بو أنطون صورة تجمع كفوري بعبود وكتب تعليقاً غامزاً من قناة قصة حب بينهما ستنتهي حتماً بالزواج.لكن، الحقيقة أن كفوري يرتبط بصداقة تجمعه بشانا وفق ما يعرف المقربون منه، وفي الأشهر الأخيرة قلل كفوري من اللقاء بأصدقائه وهم كانوا لوقت قريب من أكثر المقربين منه، منهم الإعلامية ريما نجيم، ولم يحضر زفاف المذيعة اللبنانية جيسيكا عازار بعد أن ربطتهما الشائعات بعلاقة عام 2019 وبالتالي كل هذه المؤشرات تؤكد أن وائل كفوري يتجه إلى حياة خاصة أكثر انغلاقاً من قبل، فيما لم تظهر حتى لقطات تجمع كفوري بزميلته اليسا على غير عادة بعد سفرهما لإحياء حفل غنائي مشترك في المملكة العربية السعودية 17 حزيران الجاري.كل التفاصيل تؤكد على قرب ارتباط وائل كفوري، فيما عُلم أن لا ارتباط رسمي قريباً لكفوري؛ وكل ما يخرج هو مجرد أمنيات من بعض أصدقائه ومنهم الشاعر حبيب بو أنطون لحثّ كفوري على الارباط رسمياً بعد طلاقه من زوجته انجيلا بشارة عام 2018، وما أعقب هذا الطلاق من تداعيات كاد أن يؤثر على ابنتي ميشال وميلانا خصوصاً أن قضية الطلاق كادت تصل إلى الخلافات القضائية ودخول في متاهات المحاكم الخاصة.