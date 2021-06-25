فنون ومشاهير

نانسي عجرم تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته عن حقيقة غيابها عن جلسة التحقيق!

Lebanon 24
25-06-2021 | 14:11
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غرّدت الفنانة نانسي عجرم، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":
 
"لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعى لها. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار". 
 
وعادت قضية مقتل الشاب محمد الموسى إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان براءة الدكتور فادي الهاشم في وقت سابق، وعقب تصريحات لمحققة وخبيرة أدلة جنائية تُدعى حلا ولد روب.
 
وكانت أفادت "فوشيا" عن مصادر صحفية أنه تم تأجيل كافة جلسات التحقيق مع زوج الفنانة نانسي عجرم، التي كان من المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الماضي من أجل استكمال اجراءات التحقيق معه في جريمة قتل الشاب السّوري محمد الموسى مطلع العام 2020. وكان من المتوقع أن يمثل الهاشم أمام رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضية أميرة شحرور، لاستكمال اجراءات التحقيق معه في واقعة قتل الضحية محمد الموسى، لكن نظرا لإضراب المحامين في لبنان تمّ تأجيل كافة الجلسات إلى 30 حزيران الجاري. ولفتت المصادر إلى ان الجلسة كانت قد حددت سابقا لكنها لم تعقد ولم يحضرها أحد، وتم استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة ليس بصفة المتهمة كما تداولت بعض المواقع بل كشاهدة في القضية التي حصلت في منزلها، وذلك بحسب "فوشيا".
 
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