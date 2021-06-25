هبة طوجي تضع مولودها الأوّل... ما هو اسمه؟

وضعت المطربة هبة طوجي، طفلها الأول، أول من أمس الأربعاء، وأعلنت عن ذلك بصورة عبر حسابها الشخصي على انستقرام.ونشرت هبة طوجي صورة ليد المولود الصغير وهو يمسك إصبع والده الموسيقي إبراهيم معلوف، وعلقت كاتبة: "الحمد لله.. شكراً للحياة.. نائل معلوف 23 حزيران 2021".كانت هبة طوجي وإبراهيم معلوف قد أعلنا زواجهما في شهر أيلول الماضي، خلال وجودهما في فرنسا في حفل زفاف بسيط اقتصر على المقربين منهما بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.