فنون ومشاهير

نجم عربي ينضم إلى لجنة تحكيم "مهرجان كان السينمائي"... اليكم المفاجأة

Lebanon 24
25-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-836776-637602431646093632.jpg
Doc-P-836776-637602431646093632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تضمنت لائحة أسماء أعضاء لجنة تحكيم الدورة 74 من "مهرجان كان السينمائي" النجم الجزائري الفرنسي طاهر رحيم، صاحب الأدوار البارزة في السينما الفرنسية، إلى جانب المخرج الأميركي سبايك لي والممثلة والمخرجة الفرنسية ميلاني لوران، والممثل الكوري الجنوبي سونغ كانغ، والمخرجة السينغالية ماتي ديوب، والمغنية ميلين فارمر، والممثلة الأميركية ماغي جيلنهال.

وتجري فعاليات المهرجان بين 6 و17 تموز (يوليو) المقبل، في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت.

وكتب المنظمون على صفحة المهرجان الرسمية في موقع "تويتر": "سيقدم العرض الأول لهذا الفيلم الذي كان من المقرر أن يعرض في مهرجان كان 2020" الذي ألغي بسبب الإغلاق الأول في فرنسا "في نسخة كان 2021". 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-06-25
11:00 | 2021-06-25
08:00 | 2021-06-25
07:11 | 2021-06-25
05:45 | 2021-06-25
05:19 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website