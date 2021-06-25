"عروس بيروت".. حُسِم الأمر

حسم الأمر وتقرر أن يكون هناك جزء ثالث من مسلسل "عروس بيروت" الذي حصد بجزأيه الأول والثاني نجاحا واسعا على امتداد العالم العربي. أما موعد انطلاق التصوير فيفترض أن يكون بداية شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء أبطال المسلسل من بعض الالتزامات المهنية السابقة، حيث تنتهي الممثلة تقلا شمعون في أغسطس من تصوير فيلم تونسي، وينتهي الممثل ظافر العابدين كذلك من بعض أعماله ومنها الفيلم الذي كتبه ويخرجه.