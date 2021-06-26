فنون ومشاهير

هيفا وهبي حديث السوشيل ميديا.. تلتقط سيلفي بفستان أحمر وتوّجه رسائل للجمهور (صور)

Lebanon 24
26-06-2021 | 02:00
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

 

وظهرت هيفا وهي تلتقط صور سيلفي وعلقت عليها بالقول: احبوا نفسكم".

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وخطفت هيفا الأضواء حيث ارتدت فستاناً واسعا باللون الأحمر والأبيض متوسط الطول.

 

 
 

وقد أثنى المتابعون على الصور، مؤكدين ان هيفا "ديفا" بكل معنى الكلمة.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

يُشار إلى ان هيفا تحقق نجاحا باهراً من خلال أغنية "لو كنت" الديو مع الفنان المصري أكرم حسني.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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