هيفا وهبي حديث السوشيل ميديا.. تلتقط سيلفي بفستان أحمر وتوّجه رسائل للجمهور (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

وظهرت هيفا وهي تلتقط صور سيلفي وعلقت عليها بالقول: احبوا نفسكم".

وخطفت هيفا الأضواء حيث ارتدت فستاناً واسعا باللون الأحمر والأبيض متوسط الطول.

وقد أثنى المتابعون على الصور، مؤكدين ان هيفا "ديفا" بكل معنى الكلمة.

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يُشار إلى ان هيفا تحقق نجاحا باهراً من خلال أغنية "لو كنت" الديو مع الفنان المصري أكرم حسني.