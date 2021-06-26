وسامة شقيق باسل خياط حديث السوشيل ميديا.. تعرفوا إليه (صور)

إحتفل الممثل السوري باسل خياط بعيد ميلاد شقيقه محمد من خلال مجموعة من الصور نشرها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، ولاحظ الجميع الشبه الكبير بينهما.

وحرص باسل على نشر مجموعة من الصور لشقيقه بمفرده ومعه ليظهر العلاقة المتينة التي تجمع بينهمت، وحرص على التعبير عن حبه الكبير له من خلال تعليقه على الصور بحب وإهتمام وإطلاق عليه دلع "حمودة".

ونالت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيه الذين تناولوا احدى الصور التي تجمعه به، وعلقوا على الشبه الكبير الذي يجمع بين الشقيقين، لافتين الى ان الفارق يكمن بشعر محمد الطويل بينما الملامح فهو نسخة من النجم السوري.

يذكر أن محمد هو الشقيق الأصغر لباسل ويعمل بمجال البنوك، وهو بعيد عن المجال الفني ومقيم في دبي.