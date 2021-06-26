أسرار عن حبيبة وائل كفوري الجديدة.. وشاهدوا أول ظهور علني لهما معا (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بقرب ارتباط رسمي بين الفنان وائل كفوري وحبيبته شانا عبود، وذلك بعد نشر الشاعر حبيب بو أنطون صورة تجمع كفوري بالأخيرة وكتب تعليقاً غامزاً من قناة قصة حب بينهما ستنتهي حتماً بالزواج.

وفي هذا السياق، أشارت "الجرس" إلى ان علاقة كفوري بعبود بدأت بعد طلاقه الرسمي من زوجته أنجيلا بشارة .

وشانا كانت متزوجة لمدة عامين قبل ان تنفصل عن زوجها وهي أم لطفل وحين تعرفت على وائل كانت تطلقت من زوجها.

وبحسب "الجرس" شانا عمرها 37 سنة وتعمل في أحد المصارف في لبنان، ولا حديث عن ارتباط رسمي بين الاثنين حتى الآن .