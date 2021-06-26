فنون ومشاهير

أسرار عن حبيبة وائل كفوري الجديدة.. وشاهدوا أول ظهور علني لهما معا (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-836944-637602980918013898.png
Doc-P-836944-637602980918013898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بقرب ارتباط رسمي بين الفنان وائل كفوري وحبيبته شانا عبود، وذلك بعد نشر الشاعر حبيب بو أنطون صورة تجمع كفوري بالأخيرة وكتب تعليقاً غامزاً من قناة قصة حب بينهما ستنتهي حتماً بالزواج.

 

وفي هذا السياق، أشارت "الجرس" إلى ان علاقة كفوري بعبود بدأت بعد طلاقه الرسمي من زوجته أنجيلا بشارة .

 

وشانا كانت متزوجة لمدة عامين قبل ان تنفصل عن زوجها وهي أم لطفل وحين تعرفت على وائل كانت تطلقت من زوجها.

 

وبحسب "الجرس" شانا عمرها 37 سنة وتعمل في أحد المصارف في لبنان، ولا حديث عن ارتباط رسمي بين الاثنين حتى الآن .

 

 

إلى ذلك، انتشر فيديو لوائل مع شانا في أول ظهور لها خلال حضورهما حفل زفاف أحد أصدقائه.

 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-06-26
04:00 | 2021-06-26
02:00 | 2021-06-26
23:00 | 2021-06-25
16:00 | 2021-06-25
14:00 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website