فنون ومشاهير

إلهام شاهين تزور دلال عبد العزيز وتحسم الجدل حول علمها بوفاة سمير غانم

Lebanon 24
26-06-2021 | 16:00
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كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، لأول مرة عن زيارتها للفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى للاطمئنان عن حالتها الصحية.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات على هامش ندوة تكريمها بمهرجان "أسوان" الدولي لأفلام المرأة" بدورته الخامسة، إن "دلال عبدالعزيز لا تزال بحاجة للتواجد بالرعاية المركزة العادية وليس عزل لحاجتها للأكسجين، حتى تتعافى تماما وتعود لصحتها وعافيتها بشكل كامل".

وأضافت: "قمت بزيارتها وشوفتها من 3 أيام واطمأنيت عليها وقعدت معاها، وهي تعافت من كورونا ولكن هناك تداعيات شوية، وحولها بناتها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما قاعدين معاها".

وأكد الفنانة المصرية إلهام شاهين، إن "الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت لا تعلم بخبر وفاة الفنان سمير غانم"، قائلة: "كلنا بندعيلها".

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.
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