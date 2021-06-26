فنون ومشاهير

رسالة غامضة من دينا الشربيني...

Lebanon 24
26-06-2021 | 16:00
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أشعلت الفنانة دينا الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة لها من داخل أحد المصاعد، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية بلوزة هاف ستومك بيضاء أظهرت بطنها عارية وبنطلوناً أسود.

وكذلك نشرت الفنانة المصرية منشوراً أثارت من خلاله ضجة كبيرة وجاء في الرسالة التي شاركتها عبر خاصية الستوريز التالي: "لا شيء في الطبيعة يعيش لنفسه.. النهر لا يشرب ماءه والبحر لا يأكل سمكه.. والأشجار لا تأكل ثمارها والشمس لا تشرق لذاتها والزهرة لا تعبق لنفسها وذات الضرع لا تشرب لبنها.. خلقت الأشياء لتخدم غيرها".
 


وتابعت: "هذه حكمة الله ورسالته لنا فلنكن عونًا لبعضنا.. فإذا جاءك المهموم أنصت.. وإذا جاءت المعتذر أصفح.. وإذ قصدك المحتاج أنفق.. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير فإنه يظل مغروسًا في النفس.. إذ جاءك أحد طالبًا نفعك تأكد بأنك أنت المنتفع أكثر منه ساقه الله إليك وفتح لك باب خير.. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم".

وكانت دينا قد روّجت لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث نشرت بوستر الفيلم وعلقت قائلة "من ٧/٧ في كل سينمات مصر والدول العربية البعض لا يذهب للمأذون مرتين". وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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