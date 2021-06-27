فنون ومشاهير

جمهورها تمنى لها الشفاء.. هذا ما أعلنته نجمة ستار أكاديمي

Lebanon 24
27-06-2021 | 06:32
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أعلنت الفنانة نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة، عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، إصابتها بنزلة شعبية حادة أي التهاب القصبات الهوائية، قائلة: "نزلة شعبية حادة دور كل سنة الحمد لله" وهو البوست الذي تفاعل معه جمهورها بشكل كبير وتمنوا لها الشفاء وطالبوا الجميع بالدعاء لها.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمتها رنا سماحة أغنية بعنوان «أوبا» التي تعاونت فيها مع المخرجة بتول عرفة، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب الذي تدور فكرته حول فتاة تحب شاباً وتصلها رسالة من هذا الشاب، بأنه يحبها لتتفاعل مع الرسالة وتشعر بكثير من السعادة والبهجة إلى أن تكتشف في نهاية الفيديو أنه أرسلها عن طريق الخطأ. كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.


المصدر: لها
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