فنان لبناني يكشف: "ابني انضّم الى حزب الله وقُتل في سوريا.. بهني حالي فيه" (فيديو)

حل الفنان ربيع الأسمر ضيفًا على برنامج الاعلامي تمام بليق وتحدث للمرة الأولى عن مقتل إبنه في سوريا بعد إنضمامه إلى "حزب الله".ولفت الأسمر أنه لم يكن يعلم بهذا الأمر ولو أخبره لما كان قبل بذلك، وتابع: "زعلت في البداية".وحين سأله بليق ما إذا كان دفع إبنه إلى الموت، قال: "والله العظيم ما بعرف وين راح وممنوع يخبرني وين راح ووين إجا بعدين ربنا كتب ياخد أمانته أنا كتير انبسطت إنو إلي حدا بالجنة".

وأضاف: "إبني لما مات كان مع مجموعة من حزب الله هو ما سألني إذا بيروح أو لا ولو سألني يمكن غُص أو خاف لأن أنا ضعيف.. أنا بهني حالي فيه".وقال باكيًا: "الفراق صعب والموت حق ويمكن لما الواحد يموت بيزعل عليه الإبن بس أنا الوضع كان عندي بالعكس.. الله يهنيه على النهج يلي اتبعه ابني راح بيرفع الراس والله معه".وكشف الأسمر إنه لم يقدم أعمالًا جديدة بعد موت إبنه وكان يفكر بالإعتزال لكنه أكمل بإصرار من أصدقائه وجمهوره بما أن الحياة ستستمر.