فنون ومشاهير

فنان لبناني يكشف: "ابني انضّم الى حزب الله وقُتل في سوريا.. بهني حالي فيه" (فيديو)

Lebanon 24
27-06-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-837164-637603762391632879.jpg
Doc-P-837164-637603762391632879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حل الفنان ربيع الأسمر ضيفًا على برنامج الاعلامي تمام بليق وتحدث للمرة الأولى عن مقتل إبنه في سوريا بعد إنضمامه إلى "حزب الله". 

ولفت الأسمر أنه لم يكن يعلم بهذا الأمر ولو أخبره لما كان قبل بذلك، وتابع: "زعلت في البداية".

وحين سأله بليق ما إذا كان دفع إبنه إلى الموت، قال: "والله العظيم ما بعرف وين راح وممنوع يخبرني وين راح ووين إجا بعدين ربنا كتب ياخد أمانته أنا كتير انبسطت إنو إلي حدا بالجنة". 
 



وأضاف: "إبني لما مات كان مع مجموعة من حزب الله هو ما سألني إذا بيروح أو لا ولو سألني يمكن غُص أو خاف لأن أنا ضعيف.. أنا بهني حالي فيه".

وقال باكيًا: "الفراق صعب والموت حق ويمكن لما الواحد يموت بيزعل عليه الإبن بس أنا الوضع كان عندي بالعكس.. الله يهنيه على النهج يلي اتبعه ابني راح بيرفع الراس والله معه".

وكشف الأسمر إنه لم يقدم أعمالًا جديدة بعد موت إبنه وكان يفكر بالإعتزال لكنه أكمل بإصرار من أصدقائه وجمهوره بما أن الحياة ستستمر.
المصدر: الجرس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-06-27
03:20 | 2021-06-27
23:32 | 2021-06-26
16:00 | 2021-06-26
14:00 | 2021-06-26
11:00 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website