فنون ومشاهير

ناقد فني يعتذر من نادين نسيب نجيم: "انت مجرمة تمثيل".. هكذا ردّت الأخيرة

Lebanon 24
27-06-2021 | 12:00
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في لفتة تقديرية للدراما اللبنانية، فاجأ الناقد الفني الكويتي بشار جاسم الكندري المتابعين بالاعتذار من الممثلة نادين نسيب نجيم عن تصريحاته السابقة حول عدم وجود دراما لبنانية، مشبهًا نجيم بالنجمة الكبيرة سعاد عبدالله التي تعتبر من ابرز فنانات الخليج.

وكتب الكندري عبر حسابه على تويتر: "بعد 15 حلقة انت مجرمة تمثيل… اتوقع بعد الـ 30 اعدام وعندنا فنانة آخر حلقة مسلسلها كله حلم وتقول عني ناقد حاقد اقول يا نادين آسف لما قلت ما في دراما لبنانية وكلها تملّق انت بالنسبة لي سعاد عبدالله لبنان".
 


وردّت نجيم على كلام الكندري قائلة: "شكراً الك تحياتي"، كما أعادت نشر تغريدته عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وكانت نجيم قد تألقت في مسلسل "عشرين عشرين"، محققة نجاحًا فاق كل التوقعات على صعيد الوطن العربي.
المصدر: بصراحة
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