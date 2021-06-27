ناقد فني يعتذر من نادين نسيب نجيم: "انت مجرمة تمثيل".. هكذا ردّت الأخيرة

بعد ١٥ حلقة انتي مجرمة تمثيل … اتوقع بعد ال ٣٠ اعدام … وعندنا فنانة اخر حلقة مسلسلها كله حلم وتقول عني ناقد حاقد … اقول يانادين … اسف لما قلت مافي دراما لبنانية👏🏼👏🏼👏🏼 وكلها تملق.. انتي بالنسبة لي سعاد عبدالله لبنان@nadinenjeim pic.twitter.com/UwUxfiS6Qs
— بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) June 25, 2021
بعد ١٥ حلقة انتي مجرمة تمثيل … اتوقع بعد ال ٣٠ اعدام … وعندنا فنانة اخر حلقة مسلسلها كله حلم وتقول عني ناقد حاقد … اقول يانادين … اسف لما قلت مافي دراما لبنانية👏🏼👏🏼👏🏼 وكلها تملق.. انتي بالنسبة لي سعاد عبدالله لبنان@nadinenjeim pic.twitter.com/UwUxfiS6Qs