زينة الراسي لـ"لبنان24": تعبنا ولبنان يستحق الحياة



على رغم مشوارها الطويل في مجال الإعلام فإن مقدّمة البرامج زينة الراسي بدأت كسب شهرتها الواسعة عام 2017 عندما بدأت تقديم اللوتو عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI إلى جانب تقديم نشرة الأحوال الجويّة .



وفي حديث خاص لـ"لبنان24" رأت زينة أن الذي يحصل اليوم في لبنان مشهد محزن لا يليق بلبنان ولا باللبنانيين بالرغم من ان لبنان كان بكل المراحل عبر التاريخ يمر بأزمات، منذ الحرب وما بعد الحرب، لم تنته الأزمات. وما نشهده اليوم هو فائض أزمات نتيجة تراكمات ثلاثين سنة من الفساد والارتكابات والهدر والاستدانات الكبيرة بفوائد عالية دون قدرة على إيفائها ودون تنفيذ أي إصلاحات جدية وفعلية. البلد بقي على مدى سنوات طويلة دون طرقات صالحة وبنى تحتية جيّدة، دون قطارات أو نقل مشترك، دون كهرباء وضمان شيخوخة وأبسط حقوق المواطنين. كان من المتوقّع أن نصل إلى ما وصلنا إليه بعد كل هذه التراكمات وهذا ما تشبّهه بكأس ماء تملؤه حتى يفيض، فلا ترى منه سوى ما فاض عنه. على رغم مشوارها الطويل في مجال الإعلام فإن مقدّمة البرامج زينة الراسي بدأت كسب شهرتها الواسعة عام 2017 عندما بدأت تقديم اللوتو عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI إلى جانب تقديم نشرة الأحوال الجويّة .وفي حديث خاص لـ"لبنان24" رأت زينة أن الذي يحصل اليوم في لبنان مشهد محزن لا يليق بلبنان ولا باللبنانيين بالرغم من ان لبنان كان بكل المراحل عبر التاريخ يمر بأزمات، منذ الحرب وما بعد الحرب، لم تنته الأزمات. وما نشهده اليوم هو فائض أزمات نتيجة تراكمات ثلاثين سنة من الفساد والارتكابات والهدر والاستدانات الكبيرة بفوائد عالية دون قدرة على إيفائها ودون تنفيذ أي إصلاحات جدية وفعلية. البلد بقي على مدى سنوات طويلة دون طرقات صالحة وبنى تحتية جيّدة، دون قطارات أو نقل مشترك، دون كهرباء وضمان شيخوخة وأبسط حقوق المواطنين. كان من المتوقّع أن نصل إلى ما وصلنا إليه بعد كل هذه التراكمات وهذا ما تشبّهه بكأس ماء تملؤه حتى يفيض، فلا ترى منه سوى ما فاض عنه.





وبالحديث عن تقديم اللوتو أكّدت زينة أنها تقوم بشراء شبكات لوتو قبل كل سحب، فهي مواطنة تتمنى الربح كأي مواطن آخر، واللعبة لعبة حظ لا يمكن لأحد أن يعرف مسبقاً نتائجها وكيف يأتي النصيب والربح. أما بالنسبة للنجاح والانتشار، فاللوتو اللبناني يدخل كل بيت مع آلاف الرابحين مع كل سحب، بالاضافة إلى كل من لم يحالفهم الحظ؛ إذاً إن انتشار البرنامج واسع جداً. وتعتقد أن حضورها الإعلامي شكّل إضافة وروحا خاصة لدى المشاهدين والمتابعين .



وردّا على سؤال حول مغادرة بعض الإعلاميين المحطات اللبنانية من أجل الFresh Dollar وإذا كانت تفكّر في ذلك ، أكّدت زينة ان خيار العمل يرتبط بعدّة عوامل، منها المادي ومنها المعنوي. وأشارت إلى أنها تشعر أنها في بيتها في المؤسسة اللبنانية للإرسال، وحققت مع المؤسسة نجاحات عدة، لذلك ما زالت تعمل معها. وتابعت مؤكّدة أنه لا يمكنها معرفة ما يخبّئه المستقبل لها، في المؤسسة أو في مكان آخر لأن الموضوع يعتمد على طبيعة البرنامج وجوّ المحطة وقناعاتها بالاضافة إلى العرض المالي طبعاً .



كما أشارت إلى أنه في الوقت الراهن لا انتاج لأي برامج جديدة على أي من المحطات. طبعاً لديها طموح بأن تقدم شيئا جديدا ومختلفا، لكنها تنتظر الظروف المناسبة والعرض المناسب والفكرة المناسبة بالاضافة للانتاج. مع العلم انها سبق وقدمت خمسة برامج في ست سنوات، حققت نجاحا كبيرا وشكلت حالة خاصة ومميزة في وقت سريع ونالت انتشارا واسعا جماهرياً من نشرة الطقس إلى "اليومية" إلى اللوتو إلى playlist . وبالحديث عن تقديم اللوتو أكّدت زينة أنها تقوم بشراء شبكات لوتو قبل كل سحب، فهي مواطنة تتمنى الربح كأي مواطن آخر، واللعبة لعبة حظ لا يمكن لأحد أن يعرف مسبقاً نتائجها وكيف يأتي النصيب والربح. أما بالنسبة للنجاح والانتشار، فاللوتو اللبناني يدخل كل بيت مع آلاف الرابحين مع كل سحب، بالاضافة إلى كل من لم يحالفهم الحظ؛ إذاً إن انتشار البرنامج واسع جداً. وتعتقد أن حضورها الإعلامي شكّل إضافة وروحا خاصة لدى المشاهدين والمتابعين .وردّا على سؤال حول مغادرة بعض الإعلاميين المحطات اللبنانية من أجل الFresh Dollar وإذا كانت تفكّر في ذلك ، أكّدت زينة ان خيار العمل يرتبط بعدّة عوامل، منها المادي ومنها المعنوي. وأشارت إلى أنها تشعر أنها في بيتها في المؤسسة اللبنانية للإرسال، وحققت مع المؤسسة نجاحات عدة، لذلك ما زالت تعمل معها. وتابعت مؤكّدة أنه لا يمكنها معرفة ما يخبّئه المستقبل لها، في المؤسسة أو في مكان آخر لأن الموضوع يعتمد على طبيعة البرنامج وجوّ المحطة وقناعاتها بالاضافة إلى العرض المالي طبعاً .كما أشارت إلى أنه في الوقت الراهن لا انتاج لأي برامج جديدة على أي من المحطات. طبعاً لديها طموح بأن تقدم شيئا جديدا ومختلفا، لكنها تنتظر الظروف المناسبة والعرض المناسب والفكرة المناسبة بالاضافة للانتاج. مع العلم انها سبق وقدمت خمسة برامج في ست سنوات، حققت نجاحا كبيرا وشكلت حالة خاصة ومميزة في وقت سريع ونالت انتشارا واسعا جماهرياً من نشرة الطقس إلى "اليومية" إلى اللوتو إلى playlist .