تسجيل صوتي يثير ضجة.. حسام حبيب يخطط للزواج على شيرين ويسرقها ! (فيديو)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لوالد الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، يتحدث خلاله عن نية نجله الزواج على زوجته.

وفي أول رد له على التسجيل قال حسين حبيب والد حسام، في تصريحات صحافية إن ما أثير هو كذب وافتراء: "ناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

وظهر صوت في المقطع الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب، وهو يتحدث فيه عن نية نجله الزواج على شيرين عبدالوهاب من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها، وأنها شخصية "ملولة" وتطلب الطلاق باستمرار.

يذكر أنه منذ زواج حسام وشيرين منذ 3 سنوات وهما في مرمى نيران الشائعات حول انفصالهما وتوتر علاقتهما، الأمر الذي يحرصان دائماً على نفيه من خلال نشر صور لهما في مواقف رومانسية.