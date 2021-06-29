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فنون ومشاهير
الجلسة استمرت 3 ساعات.. تفاصيل التحقيق مع نانسي عجرم بقضية زوجها
Lebanon 24
29-06-2021
|
05:00
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فاجأت الفنانة نانسي عجرم محبيها على موقع تويتر بتغريدة قالت فيها إنها حضرت التحقيق الخاص بقضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلتها كانون الثاني 2020 على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.
ورغم السرية التامة التي عُقدت فيها الجلسة الخاصة، وبناءً على تنسيق بين هيئة المحكمة ومحامي عائلة الهاشم الاستاذ غابي جرمانوس، كشف موقع "نواعم" أن نانسي حضرت بثقة يوم الجلسة التي عقدت الاربعاء الماضي وأدلت بدلوها عما رأته ساعة الحادث وتفهّمت القاضية كل التفاصيل وزادت من طرح الاسئلة التي برأي المحامين والقضاء تكون مفيدة للخروج بالحكم النهائي الخاص بهذه القضية، وأكثر من ذلك استمرّت الجلسة لما يقرب من ثلاث ساعات وكانت نانسي مرتاحة جداً في الاجابات وهي تتمنى أن تنتهي هذه القضية وينال كل طرف حقه.
إلى ذلك، أشار "نواعم" الى أن القضاء اللبناني سيحاول الوقوف على الحقيقة كاملة وسيعطي أهل الضحية أيضاً الحق في القول والمطالبة بكل ما يريدون، على أن يصدر خلال أسبوعين من اليوم قرار من المحكمة من المرجّح أن يتجه إلى التأجيل لحين انتهاء العطلة القضائية الصيفية في لبنان. وبالتالي لفتت المعلومات الخاصة بالموقع الى أن التأجيل سيمهد لتقديم محامي الهاشم مزيداً من الدفاع وبناء القرار المنتظر على إفادات الشهود ومنها بالطبع إفادة نانسي عجرم، كما يتركز عمل محامي الدفاع عن الدكتور الهاشم على الفصل في القضية بأن مقتل الموسى يأتي تحت خانة المواد المنصوص عليها وهي "الدفاع عن النفس" ما يخفف الحكم النهائي أو يمنع المحاكمة عن الهاشم بطبيعة الحال.
المصدر: نواعم
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