"السوشيال ميديا" تضج بفيديو لرقص روبي ودلعها على المسرح

نجحت النجمة روبي في تصدر التراند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص هلى المسرح على أنغام أغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك".وتظهر روبي في حفل خاص بأحد الفنادق في القاهرة الجديدة، بفستان صيفي زهري بتصميم شبابي بسيط بكتف واحد وم فتحة واسعة عن الجنب، ونسقت معه حذاء بكعب عال من اللون نفسه.وكانت النجمة المصرية على عفويته وترقص وتتمايل بتلقائية وبحركات مليئة بالدلع.