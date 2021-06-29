فنون ومشاهير

انتقادات لاذعة لمصطفى قمر بسبب صورته مع ابنته

Lebanon 24
29-06-2021 | 16:00
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نشر الفنان المصري ​مصطفى قمر​ صورة في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عرضته لإنتقادات لاذعة من قبل المتبابعين، فقد ظهر في الصورة مرتدياً نظارة شمسية مع إبنته ​جودي​ وهما يصليان.
وعلّق مصطفى على الصورة قبل أن يحذفها، قائلاً: "حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوا، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا".
وواجه قمر تعليقات بعد دقائق من نشر الصورة حيث رفض بعض المتابعين ارتداء النظارة شمسية أثناء الصلاة، كما استنكر آخرون ظهور إبنته بالصورة أثناء الصلاة.
لاحقاً، أوضح سبب إرتداء النظارة الشمسية لشعوره بألم في عينه من شدة حرارة الشمس.
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نشر الفنان المصري مصطفى قمر صورة عبر انستغرام، عرضته لانتقادات لاذعة من قبل المتابعين، فقد ظهر في الصورة مرتدياً نظارة شمسية مع ابنته جودي وهما يصليان.
وعلّق مصطفى على الصورة قبل أن يحذفها، قائلاً: "حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوا، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا".
وواجه قمر تعليقات بعد دقائق من نشر الصورة حيث رفض بعض المتابعين ارتداء النظارة شمسية أثناء الصلاة، كما استنكر آخرون ظهور إبنته بالصورة أثناء الصلاة.
لاحقاً، أوضح سبب إرتداء النظارة الشمسية لشعوره بألم في عينه من شدة حرارة الشمس.
 
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