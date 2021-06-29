انتقادات لاذعة لمصطفى قمر بسبب صورته مع ابنته

نشر الفنان المصري ​مصطفى قمر​ صورة في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عرضته لإنتقادات لاذعة من قبل المتبابعين، فقد ظهر في الصورة مرتدياً نظارة شمسية مع إبنته ​جودي​ وهما يصليان.

وعلّق مصطفى على الصورة قبل أن يحذفها، قائلاً: "حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوا، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا".

وواجه قمر تعليقات بعد دقائق من نشر الصورة حيث رفض بعض المتابعين ارتداء النظارة شمسية أثناء الصلاة، كما استنكر آخرون ظهور إبنته بالصورة أثناء الصلاة.

لاحقاً، أوضح سبب إرتداء النظارة الشمسية لشعوره بألم في عينه من شدة حرارة الشمس.