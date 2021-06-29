"The Misfits" يُطلق عروضه في الشرق الأوسط وإفريقيا

تبدأ عروض الفيلم العالمي "The Misfits" "المنحرفون"، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يوم الجمعة المقبل، بطولة النجم الإيرلندي العالمي بيرس بروسنان، والمعروف بأدواره السابقة الشهيرة في سلسلة "جيمس بوند" و"ماما ميا".ويشارك في الفيلم العالمي، إضافة إلى بروسنان، نخبة من النجوم العالميين، أبرزهم: تيم روث، نيك كانون، جيمي تشونغ، هيرميون كورفيلد، التايلندي مايك أنجيلو، إلى جانب الإماراتي منصور الفيلي، والسوري سامر المصري، والفلسطيني رامي جابر، وهو من كتابة الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين.يُشار إلى أن "The Misfits" أول فيلم هوليوودي يصور وينتج كاملاً في الإمارات، بمناطق متفرقة في مدينة أبوظبي، منها مدينة مصدر، وجزيرة السعديات، وكورنيش أبوظبي، ومتحف اللوفر، إلى جانب مناطق أخرى في دبي والعين.والفيلم من إنتاج شركة فيلم جيت الإماراتية، حيث تولت عبر عملية تعاون مشترك مع شركة باراماونت بيكتشرز العالمية، و"ذا أفنيوز" ومجموعة هايلاند للأفلام الأميركية، توزيع الفيلم حول العالم، ومع "فوكس سينما" لتوزيعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.