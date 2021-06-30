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فنون ومشاهير
حسام حبيب محذراً والده: إن لم تكف عني فسآخذ حقي بالقانون
Lebanon 24
30-06-2021
|
06:30
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فجر الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، مفاجأة في أول ظهور له بعد تسريبات صوتية مهاجِمة لشيرين نُسبت لوالده، إذ أكد حبيب صحة التسريب الصوتي، قائلا إن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين.
الفيديو الذي بثه حسام حبيب قال فيه إن التسريبات الصوتية ما هي إلا محاولة فاشلة لتخريب العلاقة بينه وبين شيرين، وأضاف في رده على تسريبات والده إنه تزوج شيرين وهي نجمة في العالم العربي، مشيرا إلى أن "أقرب الناس له تورط في محاولة تشويه العلاقة بينهما، أما عن اتهامه باستغلال شيرين فأوضح أن الفنانة لها شركة محترفة تدير عملها، ولا تسمح أبدا بأي تدخلات من أحد، ولا علاقة له بذلك".
وعن علاقته بوالده أفاد بأن "هذه المرة ليست الأولى التي يؤذيني فيها"، مضيفا أنه يشعر بالأسف لأنه يتحدث عن والده بهذا الشكل، "لكني أقول له كفاية، وهذا ليس معناه ضعفا، وإذا استمر فأنا قادر على أن آتي بحقي بالقانون حتى لو كان قريباً مني".
وأكد صحة التسريب الصوتي المنسوب لوالده، لافتا الى انه يعتزم قطع علاقته بوالده تماما بعد التسريبات الأخيرة المسيئة لزوجته، "وأنا سألت دينيا، وشرعيا، لما الأمور توصل لكده كفاية".
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