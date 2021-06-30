بعد التسجيل الصوتي لوالده.. حسام حبيب يتوعد إعلامية لبنانية: هجيب حق شيرين بالقانون (فيديو)

توعد الفنان المصري حسام حبيب، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بوصفها مُسربة التسجيل الصوتي المنسوب لوالده حسين حبيب، والذي يتحدث خلاله عن علاقته بزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب.

وأذاع حسام، مقطع صوتي نسبه للأحمدية في فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، قالت خلاله: "هذا سر، هذه ليست مذيعة، نحن اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا، منذ 6 شهور نعمل على هذا الموضوع لأنه عندنا معلومات وليس لدينا إثباتات، وهذا العمل الاستقصائي يستوجب أن نخرق الآخر إذا كان ظالمًا، وصحتين على قلبه أكل البوكس واعترف بكل شيء".

وعلّق حبيب: "خرقتي الآخر إزاي؟ إيه العمل الاستقصائي اللي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة أنتِ اعترفتي بلسانك أنها ليست مذيعة؟ وعايزك تقولي ده صوتك ولا مش صوتك، أعتقد أن العمل الاستقصائي ده هتدفعي ثمنه كبير، لأنه عمل استقصائي في حاجة مش من حقك، وحاجة بقالك 6 شهور بتشتغلي وتخططيلها عن طريق واحدة مش مذيعة، ربنا يهديكي، ومش لاقي كلام أقوله أرد بيها على هذا الكائن".

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وجاء في التسجيل الصوتي المنسوب لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، إن هناك خطة لزواج ابنها من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وأدلى خلاله بتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجة ابنه شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام.

أضاف حسام حبيب في فيديو آخر عبر حسابه على "انستغرام" : "أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى".

وتابع حبيب قائلا: "هذا الشخص القريب جدا مني (والده) مش أول مرة يأذينى وأسف إني بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل، هذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا الشخص فأنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى". واستكمل: "التسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها".

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يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في نيسان 2018.