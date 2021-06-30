فنون ومشاهير

هيفا وهبي تحضر مقلباً مبتكراً بأكرم حسني وتقول له:"خضيتك".. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
30-06-2021 | 03:04
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تواصل الفنانة هيفا وهبي والفنان المصري أكرم حسني بالترويج لأغنيتهما الديو "لو كنت" عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرصان على جذب انتباه المشاهدين بطريقة عفوية.

 

وأعادت هيفا نشر مقطع فيديو شاركه أكرم مع متابعيه على موقع تويتر، ويتضمن بعض تقنيات المونتاج والإخراج على شكل مقلب دبرته له هيفا بطريقة كوميدية.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

 
 

ويظهر في المقطع الفنان المصري وهو يدخل الى غرفة ويتفقد مجموعة من الفساتين والملابس بألوان وتصاميم متنوعة، ليختار في النهاية فستان قصير باللون الذهبي فيلقيه على الكنبة ليتفاجأ بجلوس هيفا أمامه وهي ترتديه.

 

وعلق أكرم على المقطع: "أحلى خضة دي ولا إيه؟". لتردّ عليه هيفا قائلة: "بيتك ومطرحك اتخض براحتك".

 

ونال المقطع اعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين وأشادوا بطرافتهما وطريقتهما المبتكرة في الترويج ونشر الأغنية بلحنها البسيط وكلماتها المتكررة.

 

يذكر أن فيديو كليب أغنية "لو كنت" يحقق نجاحاً منذ طرحه هذا الشهر ويتم تداول هاشتاغ باسم الأغنية مع أفكار مختلفة وأمنيات متعددة عبر السوشيال ميديا وشارك فيه العدد من نجوم الوطن العربي.

 

 

 

 

المصدر: لها
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