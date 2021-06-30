فنون ومشاهير

فنانة من Arabs got talent تتخلى عن زوجها وتهرب مع ابنتها.. والأخير يطلب المساعدة! (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2021 | 04:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوج خريجة الموسم الثالث من برنامج Arabs got talent الأميركية جينيفر غراوت كشف من خلاله عن خلاف كبير بينهما أدى إلى تخليها عنه وأخذ ابنتهما.

 

وأوضح سعيد الزاتي، عضو فرقة فولكلور أمازيغية، بأن جينفر قد تخلت عنه وقامت بمغادرة المغرب وتهريب ابنتهما إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما قامت برفع دعوى قضائية ضده.

 

وطالب المساعدة المالية من متابعيه من أجل جمع المال لدفع أتعاب المحامي وتسديد نفقة طفلته، في ظل عجزه عن تسديد هذه النفقات بسبب تأثير جائحة كورونا عليه على غرار العديد من الفنانين، الذين لا يعملون.

 

 

كما توجه الزاتي بالشكر لجميع الأشخاص الذين ساعدوه طيلة الفترة الماضية، في تسديد حاجياته اليومية والمعيشية.

 

 

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع هذا الخبر، واعتبر العديد منهم ان الخلاف القائم بينهما يبدو ان سببه عدم مقدرة الفنان المغربي من تأمين عمل والصرف على منزله وعائلته، وهو ما دفع بزوجته لتركه، في حين دافع عنه العديد من الأشخاص على اعتبار انه على زوجته تحمل ظروفه كيفما أصبحت ومهما تبدلت.

 

 

المصدر: لها
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