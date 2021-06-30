فنون ومشاهير

بعد 40 يوما على وفاته.. "رسالة مؤثرة" من دنيا سمير غانم إلى والدها

Lebanon 24
30-06-2021 | 11:31
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وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدها الفنان الراحل سمير غانم، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

 

وقالت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مرفقة صورة والدها: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب و لا مناقشة حساب"، مضيفة: "بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري علي حبهم و مساندتهم لينا... نسألكم الدعاء والفاتحة... اليوم الـ 40، سمير غانم".

 

A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)


 
 

وتوفي الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم، في 20 أيار الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

 

المصدر: سبوتنيك
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