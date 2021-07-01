والد حسام حبيب يوجه رسالة جديدة لشيرين عبدالوهاب.. ويتوّعد نضال الأحمدية

لا تزال تطورات أزمة التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب تتصاعد بعد حديثه عن رغبة نجله في الزواج على شيرين وتحكمه في حساباتها المالية.ووجه حسين حبيب، والد حسام، رسالة لنجله وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد أنشأه على "إنستغرام".وقال في البداية: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية لانها ساهمت ولو بطريقة غير مباشرة فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جدارة".وتابع: "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى اللي أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتي باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".وأضاف: "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معني إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دي حجة البليد الكسول أما عن نفسي آسف لكل ما بدر مني وماينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".وختم رسالته قائلا: "بس أنا هاشتكيكي فى محكمة حسبيي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله لإني اتعودت لما باخد حقي بإيدي ربنا بيديني على قد إيدى ولما بفوضة بيديني على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي 6 أشهر في الإعداد إنتي بس قوليلي وأي خدمة وأي فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف".