30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
35
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
والد حسام حبيب يوجه رسالة جديدة لشيرين عبدالوهاب.. ويتوّعد نضال الأحمدية
Lebanon 24
01-07-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال تطورات أزمة التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب تتصاعد بعد حديثه عن رغبة نجله في الزواج على شيرين وتحكمه في حساباتها المالية.
ووجه حسين حبيب، والد حسام، رسالة لنجله وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد أنشأه على "إنستغرام".
وقال في البداية: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية لانها ساهمت ولو بطريقة غير مباشرة فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جدارة".
وتابع: "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى اللي أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتي باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".
وأضاف: "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معني إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دي حجة البليد الكسول أما عن نفسي آسف لكل ما بدر مني وماينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".
وختم رسالته قائلا: "بس أنا هاشتكيكي فى محكمة حسبيي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله لإني اتعودت لما باخد حقي بإيدي ربنا بيديني على قد إيدى ولما بفوضة بيديني على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي 6 أشهر في الإعداد إنتي بس قوليلي وأي خدمة وأي فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
Lebanon 24
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
23:17 | 2021-06-30
30/06/2021 11:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
14:02 | 2021-06-30
30/06/2021 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
00:26 | 2021-07-01
01/07/2021 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
13:57 | 2021-06-30
30/06/2021 01:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:03 | 2021-07-01
صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!
05:42 | 2021-07-01
ممثل لبناني جديد ينال الاقامة الذهبية في الامارات.. من هو؟
04:45 | 2021-07-01
السّجن لممثّلة شهيرة بسبب انتمائها لمنظّمة "استعباد جنسي"!
03:00 | 2021-07-01
بعد انتشار فيديو لأب يحمل طفلته مع آلة أوكسيجين.. اليسا تتحرك وهذا ما فعلته (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
بونيتا سعادة تقلّد نوال الزغبي.. وهكذا ردت الأخيرة عليها (فيديو)
23:00 | 2021-06-30
كاميرون دياز: سعيدة بحياتي بعيداً عن الأضواء والصخب
فيديو
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
01/07/2021 15:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 15:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 15:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact