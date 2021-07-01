فنون ومشاهير

بونيتا سعادة تقلّد نوال الزغبي.. وهكذا ردت الأخيرة عليها (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2021 | 08:00
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عايدت الفنانة بونيتا سعادة زميلتها الفنانة نوال الزغبي بطريقتها الخاصة، من خلال نشرها كليب يرصدها بأبرز إطلالات "النجمة الذهبية".

 

ونشرت بونيتا الفيديو الخاص عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" معلقةً بقولها: "ينعاد عليكي شرشور، حبيت قدملك هالمعايدة على طريقتي".

 

وأضافت بطرافة: "صحيح مش من اخراج ميرنا خياط ولا الكلبة كبر كلبتك ولا ثيابي براند ولا نجوميتي مثلك ولا قلبي طيب مثل قلبك، بس المهم من هيدا وكلو انو بقدرك وبحبك كشخص بالدرجة الأولى".

 

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وشكرت الزغبي سعادة معلقةً بقولها: "أحبك".

 

واستخدمت بونيتا موهبتها في التقليد خلال الكليب حيث برزت تشبه نوال إلى حد كبير، في عمل خاص استغرق الكثير من الوقت والجهد والحرفية والحب.

 

المصدر: لها
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