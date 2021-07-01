فنون ومشاهير

بعد انتشار فيديو لأب يحمل طفلته مع آلة أوكسيجين.. اليسا تتحرك وهذا ما فعلته (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2021 | 10:00
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ناشدت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها عبر توتر وأي شخص يعرف طريقة للتواصل مع والد طفلة لبنانية صغيرة تعاني من الربو وتحتاج إلى الأوكسيجين.

 

وأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر وكتبت: "اذا ممكن اعرف مين الشخص ورقمو وبليز ما بدي شوف ردود سخيفة عندي لان هيدي الطريقة الوحيدة تا نسأل عنن".

 

وأثار الفيديو تعاطفًا واسعًا بين الجمهور على تويتر، فيما أشاد العديد من المتابعين بموقف إليسا، وبالفعل تم تدوين رقم الأب لها حتى تستطيع مساعدته.

 

 
 

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب يحمل طفلته مع آلة الأوكسجين ويدور بها بحثاّ عن كهرباء في منطقة المنكوبين التي يعيش فيها في مدينة طرابلس ، ‏إذ أكد أنه لا يستطيع إيجاد حل بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

 

وأكد الأب أن ابنته تعاني من الربو و"أسيد" في المعدة، وهي بالتالي تعاني من ضيق تنفس، يكون شديدا في بعض الأحيان، لذلك هي بحاجة الى آلة أوكسيجين، يتمّ استخدامها بواسطة الكهرباء. وتابع: "نعاني في المنطقة هنا من عتمة شديدة، حيث لا كهرباء ولا مولّدات طيلة الليل والنهار على مدى ايام".

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