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فنون ومشاهير
صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!
Lebanon 24
01-07-2021
|
08:03
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام"، صورة تجمعها برئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل.
وقد علّقت عبدالله على الصورة قائلة: "لبنان في القلب".
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