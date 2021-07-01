فنون ومشاهير

صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!

Lebanon 24
01-07-2021 | 08:03
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام"، صورة تجمعها برئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل.
 
وقد علّقت عبدالله على الصورة قائلة: "لبنان في القلب".
 
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