صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام"، صورة تجمعها برئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل.

وقد علّقت عبدالله على الصورة قائلة: "لبنان في القلب".