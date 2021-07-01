نجوى كرم تشكر البابا فرانسيس.. صلاة من أجل لبنان

غردت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، على صفحتها على تويتر، لتعبر عن وجعها وحزنها لما يحصل في لبنان، وكتبت: "‏يا وجع لمين بدّك تقول آااخ؟؟؟".وتابعت نجوى قائلة: "لمّا بينخرق الممنوع والعيب والحرام ما منعود نعرف شو لازم نعمل..منشكر الحبر الأعظم ‎ البابا فرنسيس على صلاتو اليوم لبلدنا لبنان يللي منتمنّى تكون مُرفقة بمرسوم دُوَلي رسمي حتى يتوحّد اللّبنانيون لإيجاد حلّ يخلّص هالبلد من أنياب الدّجالين".وكان حساب البابا فرانسيس على تويتر، قد نشر دعوة من أجل إقامة صلاة وتأمل خاص للبنان، كي ينهض من أزمته الخطيرة، بحسب ما جاء في تغريدة البابا.