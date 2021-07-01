طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها

نشرت طليقة وائل كفوري أنجيلا بشارة عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" صورة تظهر احتساب النفقة المخصصة لابنتيها بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية.واعترضت بشارة على هذا الموضوع ملمحة أنه غير عادل إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين سعر صرف الدولار الرسمي ودولار الـ 3900.وتقدر النفقة المخصصة لابنتي بشارة 4000 دولار أي ما يعادل 6 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف 1500 ليرة في حين يعادل 15 مليون و600 ألف ليرة لبنانية في حال احتسابه على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد.