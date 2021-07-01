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فنون ومشاهير
كيم كارداشيان تثير جدلاً عقب زيارتها الفاتيكان
Lebanon 24
01-07-2021
|
23:00
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زارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الفاتيكان بلباس غير ملائم، حيث يفرض لباس محدد للزوار، فقد ارتدت كيم فستانا عاري الكتفين، ويكشف أجزاء من بطنها، وشفافا، والتقطت الصور مع العارضة كيت موس وابنتها ليلا غرايس.
ومن تقاليد الفاتيكان أن يكون لباس المرأة باللون الأسود، وكان يسمح فقط للملكات الكاثوليك بلباس اللون الأبيض.
وحسب الموقع الرسمي للفاتيكان، هناك قواعد للباس، ويجب أن يكون محتشما، ولا يسمح بالدخول إلى متحف الفاتيكان وكنيسة سيستين وبازيليك مار بطرس وحدائق الفاتيكان إلا للذين يحترمون قواعد اللباس المحددة. وقالت مصادر مطلعة إن كيم لبست معطفا من الجلد الأسود قبل دخولها إلى الكنيسة، وأمضت مع كيت وابنتها وقتا طويلا وممتعا في مراقبة التفاصيل التاريخية والتقاط الصور وشاركوا في القداس.
يذكر أن كيم انفصلت حديثا عن زوجها.
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