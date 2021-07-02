فنون ومشاهير

منع الجمهور من الإقتراب.. تفاصيل تصوير مسلسل "الهيبة" في الجزء الأخير

Lebanon 24
02-07-2021 | 12:00
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تدور في قرية فالوغا اللبنانية عمليات تصوير الجزء الخامس من "الهيبة"، المسلسل الذي لاقى ضجة ونجاحاً كبيراً منذ أربع سنوات، وقد عُلم أن إدارة شركة الصباح منعت الجمهور من الاقتراب من أماكن التصوير لعدم تسريب المعلومات، خصوصاً أن القرية اللبنانية تغصّ بعدد المصطافين الذي يشاهدون من بعيد الإجراءات الخاصة بالتصوير.

وكان فريق العمل قد انتشر في بيروت وفي منطقة التصوير خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت قُسّمت معظم الأدوار على كل ممثل بحسب أيام وجوده في لبنان؛ إذ تُصوَّر كافة المشاهد الخاصة بالدور والممثل معاً ليُصار بعدها إلى إضافتها إلى القصة.

وعلمنا أن الممثلة روزينا لادقاني قد صوّرت معظم مشاهدها؛ وهي تؤدي دور منى شقيقة جبل وزوجة ابنة عمه شاهين، وغادرت قبل ثلاثة أيام إلى سوريا لمتابعة أعمالها هناك.

يُذكر أن الفنان عبد المنعم عمايري الأكثر حماسة للمشاركة في هذا الجزء لكونه الأخير، وبدأت فعلاً المبارزة بينه وبين زميله تيم حسن "جبل" في أحداث يُقال إنها تعتمد على عنصر التشويق والأكشن من اللحظات الأولى.

يُذكر أخيراً أن منصة شاهد تعلن قريباً عن مواعيد عرض "الهيبة" في الجزء الأخير المفترض أن يكون في سبتمبر المقبل.
المصدر: نواعم
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