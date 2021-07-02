هجوم على فنان لبناني غنّى بعنصرية "مقيتة".. هذا ما قاله عن الهنود على المحطات

تحوّل الغناء على لسان الفنان كارلوس إلى عنصرية مقيتة، خلال غنائه منتقداً شح المحروقات، حيث قال: "سمع، شو صرنا نقول، كيف تغيّر الزمن، للهندي الله يعينه ع طرمبة البنزين، كنا نضرب الهندي بالمشاية، صرنا نترجاه يعبّي بنزين".وهاجمت شريحة واسعة من اللبنانيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي كارلوس، إثر انتشار فيديو يرصد الواقعة، معبّرين عن رفضهم لسلوكه وكلامه العنصري. ونتحفظ عن نشر الفيديو في "لبنان 24".