29
o
بيروت
40
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هجوم على فنان لبناني غنّى بعنصرية "مقيتة".. هذا ما قاله عن الهنود على المحطات
Lebanon 24
02-07-2021
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحوّل الغناء على لسان الفنان كارلوس إلى عنصرية مقيتة، خلال غنائه منتقداً شح المحروقات، حيث قال: "سمع، شو صرنا نقول، كيف تغيّر الزمن، للهندي الله يعينه ع طرمبة البنزين، كنا نضرب الهندي بالمشاية، صرنا نترجاه يعبّي بنزين".
وهاجمت شريحة واسعة من اللبنانيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي كارلوس، إثر انتشار فيديو يرصد الواقعة، معبّرين عن رفضهم لسلوكه وكلامه العنصري. ونتحفظ عن نشر الفيديو في "لبنان 24".
المصدر: لها
الأكثر قراءة
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
13:42 | 2021-07-01
01/07/2021 01:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
04:37 | 2021-07-02
02/07/2021 04:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
06:48 | 2021-07-02
02/07/2021 06:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2021-07-02
حسين فهمي يتنازل عن لقبه "الواد التقيل" لهذا الفنان.. والأخير يعلّق (فيديو)
08:00 | 2021-07-02
منع الجمهور من الإقتراب.. تفاصيل تصوير مسلسل "الهيبة" في الجزء الأخير
07:41 | 2021-07-02
هيفا وهبي تستعرض أنوثتها بفستان قصير جذاب.. برفقة الأصدقاء في بيروت (صور)
06:12 | 2021-07-02
رامي عيّاش يسافر إلى تركيا لتأمين الادوية! (فيديو)
05:00 | 2021-07-02
بعد إلغاء إدانته بالتحرش الجنسي.. اليكم أول تعليق لبيل كوسبي
04:10 | 2021-07-02
محمد المجذوب يحتفل بدخوله القفص الذهبي.. هكذا غنى لرشا (فيديو)
فيديو
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
11:00 | 2021-07-02
02/07/2021 18:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
08:00 | 2021-07-02
02/07/2021 18:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
02/07/2021 18:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact