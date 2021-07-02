فنون ومشاهير

رسالة من شيرين عبد الوهاب لهؤلاء الفنانين والممثلين

Lebanon 24
02-07-2021 | 20:00
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شكرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الفنانين والممثلين الذين ساندوها في أزمتها الأخيرة.
وكتبت شيرين على حسابها الخاص: "احب اشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا و لحسام و حبهم، اخواتي و زملائي و اساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، الفنانين شيريهان، نوال الزغبي، أنغام، درة زروق، فيفي عبده، الممثلة إنجي وجدان، حورية فرغلي، أحمد فلوكس، شيماء سيف، رانيا محمود ياسين، مصطفى درويش".
وكانت ردّت شيرين عبد الوهاب على الجدل الذي أثير بشأن خلافها مع زوجها الفنان المصري حسام حبيب، خصوصاً بعد تسريب تسجيل صوتي نسب لوالده يتضمن أسراراً مثيرة عن حياتهما الخاصة، وعودته فيما بعد إلى نفي ذلك.
ونفت شيرين كل الأخبار التي تحدثت عن خلافهما، مشيدة بزوجها حسام حبيب.
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