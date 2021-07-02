28
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
والد بريتني سبيرز يطالب بالتحقيق في مزاعم سوء المعاملة
Lebanon 24
02-07-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب جيمي سبيرز، والد بريتني سبيرز، بإجراء تحقيق في مزاعم نجمة البوب، بأنها تعرضت لسوء المعاملة وهي تحت الوصاية، من خلال حرمانها من القدرة على اتخاذ قراراتها الطبية الخاصة.
وقال محامو جيمي سبيرز، في دعوى قضائية، إنه "حزين جدا، لسماع صعوبات ومعاناة ابنته، وإنه يعتقد أنه يجب إجراء تحقيق في هذه المزاعم".
وبريتني سبيرز تحت الوصاية منذ أن تعرضت لانهيار نفسي في عام 2008. وقالت لقاضية في لوس أنجلس الأسبوع الماضي إنها أجبرت على تناول عقار الليثيوم ضد إرادتها، وجرى منعها من الزواج، وإنها تريد إنهاء الوصاية "المؤذية". وجيمي سبيرز هو الوصي المشترك للشؤون المالية لابنته، وكان أيضا مسؤولا عن شؤونها الشخصية، حتى تخلى عن ذلك في أيلول 2019. وجرى اختيار جودي مونتغمري وصية مؤقتة للشؤون الشخصية.
الأكثر قراءة
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. التغذية بالكهرباء ستعود إلى طبيعتها في هذه الحالة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. التغذية بالكهرباء ستعود إلى طبيعتها في هذه الحالة
14:00 | 2021-07-02
02/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
04:37 | 2021-07-02
02/07/2021 04:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
06:48 | 2021-07-02
02/07/2021 06:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري على"حافة الهاوية" فهل يعتذر؟
Lebanon 24
الحريري على"حافة الهاوية" فهل يعتذر؟
04:00 | 2021-07-02
02/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-07-02
رانيا يوسف تضرب من جديد... صور بالمايوه الأحمر
14:00 | 2021-07-02
رسالة من شيرين عبد الوهاب لهؤلاء الفنانين والممثلين
11:00 | 2021-07-02
حسين فهمي يتنازل عن لقبه "الواد التقيل" لهذا الفنان.. والأخير يعلّق (فيديو)
09:35 | 2021-07-02
هجوم على فنان لبناني غنّى بعنصرية "مقيتة".. هذا ما قاله عن الهنود على المحطات
08:00 | 2021-07-02
منع الجمهور من الإقتراب.. تفاصيل تصوير مسلسل "الهيبة" في الجزء الأخير
07:41 | 2021-07-02
هيفا وهبي تستعرض أنوثتها بفستان قصير جذاب.. برفقة الأصدقاء في بيروت (صور)
فيديو
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
11:00 | 2021-07-02
03/07/2021 08:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
08:00 | 2021-07-02
03/07/2021 08:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
03/07/2021 08:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact