والد بريتني سبيرز يطالب بالتحقيق في مزاعم سوء المعاملة

طالب جيمي سبيرز، والد بريتني سبيرز، بإجراء تحقيق في مزاعم نجمة البوب، بأنها تعرضت لسوء المعاملة وهي تحت الوصاية، من خلال حرمانها من القدرة على اتخاذ قراراتها الطبية الخاصة.وقال محامو جيمي سبيرز، في دعوى قضائية، إنه "حزين جدا، لسماع صعوبات ومعاناة ابنته، وإنه يعتقد أنه يجب إجراء تحقيق في هذه المزاعم".وبريتني سبيرز تحت الوصاية منذ أن تعرضت لانهيار نفسي في عام 2008. وقالت لقاضية في لوس أنجلس الأسبوع الماضي إنها أجبرت على تناول عقار الليثيوم ضد إرادتها، وجرى منعها من الزواج، وإنها تريد إنهاء الوصاية "المؤذية". وجيمي سبيرز هو الوصي المشترك للشؤون المالية لابنته، وكان أيضا مسؤولا عن شؤونها الشخصية، حتى تخلى عن ذلك في أيلول 2019. وجرى اختيار جودي مونتغمري وصية مؤقتة للشؤون الشخصية.