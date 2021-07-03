"معتز" يكشف أسرار "باب الحارة": هذه قصة لفة "العكيد" والخواتم (فيديو)

كشف الفنان السوري وائل شرف، عن سر المشهد الذي جمعه بالفنان وفيق الزعيم، والذي نصّبه فيه الزعيم "عكيداً" على حارة الضبع في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الرابع، مبينًا أن طريقة لف الشال، وصنع عقدة في طرفه هي فكرة الفنان وفيق الزعيم.

وذكر شرف أنه كان يخصص لكل جزءٍ من الأجزاء، خاتمًا خاصًا يميّز به المحاور الجديدة، والتغييرات التي طرأت على شخصية "معتز" والتي قام بتأديتها في

وقام شرف بنشر فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بين فيه الطريقة الصحيحة التي كان يلف بها الشال الذي كان يرتديه في مسلسل "باب الحارة"، والذي ميز شخصيته على مدى سنوات عدة.

كما تحدث شرف عن التغيرات الداخلية لشخصية "معتز" مع مرور السنوات، فأوضح أن الشخصية كانت في الأجزاء الأولى شخصية شاب طائشٍ ينفعل فورًا مع الظروف، أما مع بداية الجزء الرابع، بدأت تتغير ملامح الشخصية وأصبحت شخصية رجل رصين يتحدث بشكل هادئ، وبدون انفعال.

وتابع شرف أن التغييرات الداخلية لشخصية "معتز" قد انعكست -أيضًا- على طريقة الشخصية في المشي ضمن الحارة، فأكد أن "معتز" في الأجزاء الأولى كان يمشي بشكل سريع بعض الشيء، وكانت حركته مهتزة قليلًا، ومع مرور السنوات، بدأت تتغير طريقة سير الشخصية، حتى وصل في النهاية إلى حركة رزينة ومختلفة كليًا عما كانت عليه الشخصية في بدايتها.



وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو الذي قام بنشره، معبرين عن حبهم للفنان وائل شرف ولشخصية "معتز" واشتياقهم لها، ولمسلسل "باب الحارة" بأبطاله الأساسيين والقدامى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان وائل شرف، كانت مسلسل "ورد أسود" والذي لعب بطولته إلى جانب: سلوم حداد، وصباح الجزائري، وتم تصويره بين الجزائر وسوريا، وهو من تأليف جورج عربجي، وإخراج سمير حسين.