فنون ومشاهير

عمرو دياب في أول ظهور له بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى ... هكذا بدا

Lebanon 24
03-07-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-839252-637609153687361294.jpg
Doc-P-839252-637609153687361294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، في حفل زفاف كبير بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بعد شائعات عن نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي.
 
وبين مقطع فيديو غناء عمرو دياب في حفل زفاف وسط حضور العروسين والحضور.

وكانت شائعات انتشرت في وقت سابق حول نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي بسبب أزمة صحية وعلى أثرها أجرى منظار في المعدة بسبب مشاكل صحية قد تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم حجزه لعدة ساعات إلى أن استعاد صحته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-07-03
14:00 | 2021-07-03
12:55 | 2021-07-03
09:32 | 2021-07-03
09:20 | 2021-07-03
08:16 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website