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فنون ومشاهير
رئة دلال عبد العزيز في حالة صعبة.. ولا تستطيع الوقوف على قدميها
Lebanon 24
03-07-2021
|
21:00
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في تسريبات حديثة حول آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، كشف مصدر من الفريق المعالج لها أن حالتها لا تشهد أي تقدم حتى اللحظة بل على العكس فمشاكل الرئة تزداد، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الاستغناء عن أجهزة الأوكسجين للتنفس الصناعي، كما أنها ليست قادرة على الحركة.
كما كشف الإعلامي محمد علي خير من خلال برنامجه "المصري أفندي" الذي يقدمه على قناة "المحور" إن عبد العزيز لا تستطيع الخروج من المستشفى ولا تستطيع الوقوف على قدميها ومغادرة الفراش، ولا تستطيع أن تترك الأوكسجين.
وطلب من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل لتتعافى من المشكلة الصحية التي تواجهها، وهي أن تقاوم فيروس كورونا بعد مرور أكثر من شهرين، حيث أُعلنت إصابتها به يوم 15 نيسان الماضي، وتم حجزها في المستشفى حتى يومنا هذا، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، الذي رحل في الفترة الأخيرة.
كما أكد الإعلامي أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه دلال عبد العزيز لحظة الخروج من المستشفى، وهي العلم بخبر وفاة زوجها.
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