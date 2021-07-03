فنون ومشاهير

رئة دلال عبد العزيز في حالة صعبة.. ولا تستطيع الوقوف على قدميها

Lebanon 24
03-07-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-839305-637609259167508258.jpg
Doc-P-839305-637609259167508258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تسريبات حديثة حول آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، كشف مصدر من الفريق المعالج لها أن حالتها لا تشهد أي تقدم حتى اللحظة بل على العكس فمشاكل الرئة تزداد، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الاستغناء عن أجهزة الأوكسجين للتنفس الصناعي، كما أنها ليست قادرة على الحركة.

كما كشف الإعلامي محمد علي خير من خلال برنامجه "المصري أفندي" الذي يقدمه على قناة "المحور" إن عبد العزيز لا تستطيع الخروج من المستشفى ولا تستطيع الوقوف على قدميها ومغادرة الفراش، ولا تستطيع أن تترك الأوكسجين.
وطلب من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل لتتعافى من المشكلة الصحية التي تواجهها، وهي أن تقاوم فيروس كورونا بعد مرور أكثر من شهرين، حيث أُعلنت إصابتها به يوم 15 نيسان الماضي، وتم حجزها في المستشفى حتى يومنا هذا، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، الذي رحل في الفترة الأخيرة.

كما أكد الإعلامي أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه دلال عبد العزيز لحظة الخروج من المستشفى، وهي العلم بخبر وفاة زوجها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-07-03
12:55 | 2021-07-03
11:00 | 2021-07-03
09:32 | 2021-07-03
09:20 | 2021-07-03
08:16 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website