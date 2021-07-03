نجل ترامب يسخر من ظهور زوجة بايدن على غلاف مجلة "فوغ"... بمن شبهها؟

View this post on Instagram
A post shared by Vogue (@voguemagazine)
A post shared by Vogue (@voguemagazine)
View this post on Instagram
A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr)
A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr)
كما استنكرت لارا ترامب، زوجة إريك ترامب، نجل دونالد ترامب الأصغر، تجاهل مجلة "فوغ" ميلانيا على الرغم من كونها "أجمل سيدة أولى"، بحسب تعبيرها.
وقالت ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "إنه لأمر سيء للغاية عدم وضع سيدة أولى كانت عارضة أزياء وكانت أنيقة بشكل لا يصدق، على غلاف مجلة فوغ عندما كان دونالد ترامب في منصبه، وهي ميلانيا ترامب".