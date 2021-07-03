نجل ترامب يسخر من ظهور زوجة بايدن على غلاف مجلة "فوغ"... بمن شبهها؟

أعرب أفراد من أسرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن غضبهم واستيائهم من ظهور جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على غلاف مجلة "فوغ" الشهيرة.وتظهر جيل بايدن على غلاف عدد شهر آب المقبل من المجلة، والتقط صورتها المصورة الشهيرة، آني ليبوفيتز.ويرجع سبب غضب أسرة الرئيس الأمريكي السابق إلى عدم تفكير مجلة "فوغ" في ظهور ميلانيا ترامب على غلافها، طوال فترة ولاية زوجها، دونالد ترامب، لمدة 4 سنوات، "على الرغم من أناقتها وكونها رمزا للموضة والأناقة"، بحسب رأيهم.

وعبر دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر لدونالد ترامب، عن غضبه بالسخرية، وذلك بنشره صورة الغلاف عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، لكن بعد أن استبدل وجه جيل بايدن بالمغني وكاتب الأغاني الأمريكي، أليس كوبر، في إشارة منه إلى أنها تشبهه في الملامح.

كما استنكرت لارا ترامب، زوجة إريك ترامب، نجل دونالد ترامب الأصغر، تجاهل مجلة "فوغ" ميلانيا على الرغم من كونها "أجمل سيدة أولى"، بحسب تعبيرها.

وقالت ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "إنه لأمر سيء للغاية عدم وضع سيدة أولى كانت عارضة أزياء وكانت أنيقة بشكل لا يصدق، على غلاف مجلة فوغ عندما كان دونالد ترامب في منصبه، وهي ميلانيا ترامب".