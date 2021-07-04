رسالة مؤثرة من أصالة إلى شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قالته لها (صورة)

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة دعم مؤثرة إلى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها عقب انتشار المكالمة المسربة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب.

ونشرت أصالة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة لشيرين وكتبت معلقة عليها قائلة: "شيري الحبيبة .. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّة الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره، صعبة نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصورة معكوسة".

وتابعت: "نحنا ما بنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر .. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنة.. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم .. أنتي شيرين واسمك بيكفي".

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يذكر أن الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تصدرا محركات البحث وقائمة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، يفترض أن تكون بين والد حسام حبيب وإحدى الفتيات.

انتشر التسجيل الصوتي بعد نشره عبر إحدى المجلات العربية، والتي تعرضت إلى انتقادات من محبي شيرين عبد الوهاب، بخلاف تكذيب حسين حبيب، والد حسام، لصحة التسجيل المنسوب إليه من حديث حول نية ابنه لاستغلال أموال شيرين عبد الوهاب والزواج عليها من أجل الإنجاب.