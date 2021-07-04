خطيبة نجم "ستار أكاديمي" تعلن انفصالها وتحذف صوره

أعلنت الإعلامية المصري ميرنا الهلباوي فسخ خطوبتها من الفنان المصري محمد عطية بعد عقدها في شهر تشرين الثاني 2020.

وحذفت الهلباوي جميع صورها مع عطية في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وشاركت عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، منشوراً جاء فيه: "Single الحمد لله على كل شيء".

يُذكر أن محمد عطية بدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم "درس خصوصي" مع الفنانة هنا شيحة وحسن حسني وصلاح عبدالله وهالة فاخر، ثم قدم فيلم "عليَّ الطرب بالثلاثة" مع دينا وسعد الصغير ومحمود الليثي إلا أنه لم يحقق أي نجاح، مما دعاه للانسحاب من الوسط الفني، حتى عاد في عام 2018 وأصدر فيديو كليب "حكاية جديدة".